В Петербурге рассмотрят три судебных иска к кикшеринговым компаниям

В Петербурге зарегистрировали первые судебные иски к кикшеринговым компаниям. На рассмотрении — три дела. И в каждом случае пользователи арендованных электросамокатов на полной скорости сбивали пешеходов. В результате все они получили тяжелые травмы. Теперь пострадавшие требуют возместить им расходы на лечение, а также компенсировать моральный ущерб. В общей сложности, речь идет о сумме более чем три миллиона рублей. Шансы на победу оценил корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Эти еле различимые кадры аварии — единственное видео, которое поможет, как надеется Татьяна Бутова, возместить ущерб.

«Три месяца в итоге в гипсе, две репозиции, хотели делать дважды операцию», — рассказывает Татьяна Бутова, пострадавшая.

Как выяснилось, виновник аварии — несовершеннолетний, с места скрылся молниеносно. Женщина решила подать в суд на компанию кикшеринга. Причиненный вред оценивает в миллион рублей.

«Инновации — это очень хорошо, но прежде чем внедрять такое в массы, надо научить своих потенциальных клиентов пользоваться подобным продуктом. Потому что это не самокат из детства, это не игрушка, это транспорт повышенной опасности», — поясняет пострадавшая.

И прокатные компании, кажется, это понимают. Все инструкции размещены в пользовательском соглашении. Правда, его редко кто читает. Вот, например, катается толпа подростков, что категорически запрещено. Кикшеринги анонсировали систему, которая сразу же прекратит такую поездку. Но, видимо, произошел сбой. К слову, фиксировать система должна и личность человека за рулем.

«Конечно, аренда осуществляется только через приложение. Там есть контактные данные и банковская карта. Карту подтверждаем через банк ID», — заявили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh.

Но почему-то сервис отвечает, что никаких данных о нарушителе у него нет.

Автоэксперты уверены, что шансы выиграть в таком деле есть. И в поиске нарушителя в первую очередь должен быть заинтересован владелец электросамоката.

«Суд может совершить какой-нибудь очень серьезный кульбит на эту тему. В конце концов, если дойти до Верховного суда, может быть Верховный суд признает, что в условиях, когда ДТП произошло, можно действовать по принципу аналогии права. Раз мы не можем установить, кто был за рулем, давайте транслируем все риски на собственника этого транспортного средства», — говорит Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при Правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения.

За прошлый год в подобных ДТП больше 500 человек пострадали в Петербурге. И найти водителей никто не обещает. Большинство ДТП совершают подростки. Все дело в том, что по закону сейчас ограничение возраста на управление средством индивидуальной мобильности — 0+.

«И никакой ответственности получается нет? Никакой. В рамках административного кодекса никакой, пока вот те штрафы, по крайней мере за возраст, которые есть, это штрафы только за нарушение внутренних правил самого сервиса, потому что по ПДД эти дети ничего, к сожалению, не нарушают», — объясняет Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности.

Чтобы снизить потери от подобных разбирательтсв, компании аренды самокатов создают фонд страхования. Например, базовая страховка покрывает ущерб здоровью и имуществу третьих лиц. Но это тоже сначала придется доказывать.