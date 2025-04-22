Космонавт Александр Полещук попал в серьезное ДТП с такси в Москве

Вместе с ним в автомобиле находилась жена.

Герой России, летчик-космонавт Александр Полещук и его жена пострадали в результате ДТП с участием такси в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Авария произошла на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова. Космонавт с супругой находились в автомобиле марки Mercedes. Известно, что иномарка врезалась в машину такси.

Полещука доставили в больницу с открытой раной голени. Его жена ударилась головой, но от госпитализации отказалась.

В 1993 году Александр Полещук совершил 179-дневный космический полет на корабле «Союз ТМ-16». Он провел в открытом космосе 10 часов. После этого Полещук был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный байкер влетел в толпу детей в Иркутской области. Пострадавшую в результате инцидента школьницу госпитализировали. Об этом заявила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону в своем Telegram-канале. На данный момент организована проверка по факту происшествия. После получения результатов будет вынесено правовое решение.