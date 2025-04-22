Проходит эвакуация 7 населенных пунктов Владимирской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 58 0

В городе Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры развернуты пункты временного размещения.

Проходит эвакуация 7 населенных пунктов Владимирской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Жителей семи населенных пунктов Владимирской области эвакуируют. Об этом заявила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки… Администрация района организовала автобусы для перевозки граждан», — отмечается в сообщении ведомства.

Эвакуированных направят в город Киржач, где на базе пяти школ и двух домов культуры уже готовы пункты временного размещения.

Ранее в этот день Минобороны заявило о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области, об этом писал 5-tv.ru. Был введен режим ЧС. Как позднее сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале, погибших в результате инцидента нет, четыре человека пострадали.

По распоряжению главы Министерства обороны России Андрея Белоусова была создана специальная комиссия, которая должна установить все детали произошедшего. По результатам расследования будут приняты меры в отношении всех ответственных лиц.

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