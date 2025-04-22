Стендап-комики Комиссаренко и Романов лишены гражданства РФ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Артистам также запретили въезд на территорию страны.

Стендап-комики Комиссаренко и Романов лишены российского гражданства

Фото: Instagram*/slavakomissarenko

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Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романов лишили гражданства России по инициативе ФСБ РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По инициативе ФСБ лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов», — отметили в сообщении представители ведомства.

Уточняется, что в настоящее время юмористам также запрещено въезжать на территорию нашей страны. Также объявлено, что действия артистов представляют угрозу национальной безопасности РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КГБ Белоруссии включил комика Комиссаренко в число причастных к терроризму лиц. До этого знаменитость внесли в обновленный список экстремистов. В Белоруссии комик уже признан виновным по нескольким статьям, в числе которых «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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Стендап-комики Комиссаренко и Романов лишены гражданства РФ

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