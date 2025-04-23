«В ногу со временем»: Роман Курцын о значении искусственного интеллекта

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 28 0

Актер Роман Курцын: боязнь новых технологий старит

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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У самого артиста уже есть опыт работы с нейросетями.

Искусственный интеллект не представляет опасности и его можно постепенно внедрять в российское кино. Актер Роман Курцын в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии награждения 14-й премии «Аванс» в рамках 47-го ММКФ рассказал о том, как использовал современную технологию при создании своего первого боевика.

По словам сценариста, за нейросетями будущее, поэтому он не страшится применять современные технологии в работе над творческими проектами, и результат его более, чем устраивает.

«Искусственный интеллект не стоит бояться. Это новое поколение. Я использовал ИИ для создания своего первого фильма. Получилось мегакруто», — поделился он.

Собеседник отметил, что незнакомые разработки действительно сначала могут пугать, однако отказ от них лишь укажет на нежелание пробовать новое, а, следовательно, на стагнацию.

«Бояться чего-то нового в развитии, я считаю, что это стареть. Как только начинаешь ругать молодое поколение, то ты начинаешь жить не в ногу со временем. Я, по крайней мере, не боюсь», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Саграда выпустил первый в России клип, созданный ИИ.

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