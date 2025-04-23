Нездоровые звуки: в чем опасность хруста пальцами

Боль является тревожным знаком.

Хрустеть пальцами не запрещено для здоровья, однако у некоторых людей это действие может сопровождаться болью и отеком. Об особенностях таких случаев в беседе с Газета.ру рассказал врач травматолог-ортопед Виталий Скакун.

Всем известный звук раздается при резком или усиленном сгибании пальцев из-за синовиальной жидкости, заполняющей полости суставов. Когда сустав растягивается давление падает внутри капсулы, а пузырьки азота и углекислого газа схлопываются. Хруст не зависит от трения хрящей и не оказывает вреда суставной поверхности.

При здоровых суставах такое действие не приведет к артриту, артрозу или к другим заболеваниям рук. Однако в случае сопровождения хруста болью, отеком или скованностью движения, может стать сигналом о патологии, например, об остеоартрите или о травме связок. При таких условиях чрезмерно резкие движения лишь усугубят положение.

К тому же хруст представляет опасность при воспалении: при артрите, бурсите или тендините рекомендуется сократить нагрузки на суставы. При безболезненном и безотечном хрусте паниковать не нужно, но при возникновении боли лучше обратиться к врачу. Покраснение или ограничение в движениях также являются показаниями для обращения к специалисту, поскольку хруст мог начаться после травмы.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач-травматолог назвал приводящие к появлению остеоартроза факторы риска.