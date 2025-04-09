Кто под угрозой? Врач-травматолог назвал приводящие к появлению остеоартроза факторы риска
Травматолог Аржаков назвал приводящие к появлению остеоартроза факторы риска
Фото: 5-tv.ru
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Женщины чаще страдают от заболевания, чем мужчины.
Проблемы с подвижностью суставов могут говорить о начинающемся остеоартрозе. Об этом в беседе с журналистами URA.RU рассказал врач-травматолог Александр Аржаков.
Эксперт отметил, что заболевание обычно встречается у людей, перешедших 60-летний возрастной рубеж. Причем, женщины страдают от него чаще, чем мужчины.
«К симптомам остеоартроза относятся боль в суставе при движении, которая проходит в покое, утренняя скованность продолжительностью до 30 минут, ограничение объема движений, хруст при движении, а также увеличение сустава из-за костных разрастаний и воспалительных процессов», — уточняет врач-травматолог.
При появлении любой симптоматики эксперт советует обращаться к специалистам, только врачи помогут поставить правильный диагноз и назначить нужное лечение.
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