На Солнце растет корональная дыра: что это такое и чем опасно

В ближайшее время уровень геомагнитной активности Земли может достичь значения сильной бури.

Ученые зафиксировали новый рост активности на Солнце — корональная дыра продолжает расширяться и провоцирует геомагнитные возмущения на Земле. По данным специалистов, пик магнитной бури придется на 22–23 апреля. Об этом передает издание URA.RU со ссылкой на исследователей из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

По информации ученых, солнечный ветер в окрестностях Земли ускорился на 50%, что резко повышает вероятность возникновения магнитных бурь. В ближайшее время уровень геомагнитной активности может достичь значений средней бури (G2), а при неблагоприятных условиях — подняться до уровня сильной (G3).

Вероятность магнитной бури 23 апреля составляет около 65%, причем пик активности придется на утренние часы. Далее магнитосфера будет стабилизироваться.

По прогнозам ученых, после 23 апреля геомагнитная обстановка успокоится до начала мая. Однако со 2 по 7 число месяца снова возможны всплески солнечной активности. Особенно внимательными в этот период стоит быть людям, чувствительным к изменениям погоды и магнитных полей.

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