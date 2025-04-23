Россиян предупредили о штрафах за установку мангала на балконе

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 35 0

Также под запрет попало использование мангалов во дворах жилых домов, за готовку шашлыка в таких местах будут штрафовать.

Россиян предупредили о штрафах за установку мангала на балконе

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Готовка шашлыка на балконе многоквартирного дома грозит штрафом от 5 000 рублей. Об этом предупредила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова в беседе с aif.ru.

По ее словам, открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и гостиничных номерах находится под строгим запретом. Это правило касается и установки мангала: готовить шашлыки в таких местах запрещено, и в случае нарушения может быть выписан штраф по статье 20.4 КоАП РФ.

Также не допускается использование мангалов во дворах жилых домов — готовить пищу на открытом огне можно только на специально оборудованных площадках. Как правило, такие зоны обустроены мангалами или жаровнями. Рядом специально устанавливают средства для тушения огня, столы, скамейки и мусорные баки.

Епифанова добавила, что в 2025 году пожароопасный сезон начался раньше обычного — уже с конца марта. Причиной этому стала теплая и сухая погода. Сейчас в 40 регионах России введен особый противопожарный режим. В ряде субъектов он действует на всей территории, в других — в отдельных районах.

В период действия особого режима запрещено любое использование открытого огня, в том числе разведение костров, приготовление пищи на мангале и сжигание мусора. За нарушение этих требований также предусмотрены административные штрафы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожарах в Ростове и Оренбуржье.

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