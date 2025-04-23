Матвиенко исключила участие России в переговорах о размещении войск ЕС на Украине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Недопустима даже гипотетическая возможность расположения иностранных военных на украинской территории.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Spc. Elizabeth MacPherson; 5-tv.ru

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Россия категорически отвергает идею размещения европейских войск на Украине. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя возможные сценарии военного вмешательства Запада в конфликт во время встречи с журналистами.

Политик ясно дала понять, что Россия не будет обсуждать даже гипотетическое размещение иностранных войск на украинской территории. По ее мнению, такая инициатива абсолютно неприемлема для страны, а также лишена всяческих перспектив на успех.

Эти заявления становятся ответом на все более часто звучащие в Европе обсуждения о возможном расширении военной поддержки Украины. Однако для России, по словам Матвиенко, такие разговоры не имеют смысла и не заслуживают дальнейшего внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совет Федерации призвал ООН осудить убийства российских журналистов, рассматривая действия Украины как терроризм. Ответственность за гибель корреспондентов лежит не только на официальном Киеве, но и на тех, кто поставляет разведывательную информацию и оружие украинским боевикам.

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