Россия активно развивает искусственный интеллект для военных нужд

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжает делать серьезные шаги в направлении применения новых технологий в сфере обороны. О новшествах в области использования искусственного интеллекта (ИИ) в вооружении рассказал в интервью 5-tv.ru руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В первую очередь, речь идет о БПЛА, которые в ближайшем будущем будут работать в роевых группах, управляемых искусственным интеллектом. Это позволит не только повысить эффективность выполнения боевых задач, но и сократить время на принятие решений в условиях боя.

Кроме того, на основе ИИ разрабатываются новые системы противодействия дронам, такие как лазерные комплексы, которые активно тестируются на российских полигонах. Инженеры ВПК работают над созданием автоматизированных решений, благодаря которым будет возможно в реальном времени отличать ложные цели от настоящих и поражать их с максимальной точностью.

«Нужны автоматизированные системы, которые сами будут принимать решения: какие цели ложные, а какие реальные, чтобы по своим не ударить — система определения „свой-чужой“. Все эти вещи будут расширяться, потому что будущее за дронами, будущее за войнами дронов», — рассказал Михайлов.

Михайлов также подчеркнул важность модернизации существующих средств ПВО с учетом опыта специальной военной операции. Программное обеспечение, которое используется в современных российских комплексах, таких как «Тор-М2» или «Панцирь», продолжает развиваться и совершенствоваться, что позволяет повышать характеристики боевых систем и обеспечивать их устойчивость к электронным помехам и подавлению сигналов.

Особое внимание уделяется использованию малых дронов, которые, по мнению экспертов, смогут составить реальную угрозу для противника. Такие дроновые системы будут не только атаковать вражеские цели, но и выполнять задачи по обороне, нейтрализуя вражеские БПЛА в воздухе. Этап активных испытаний уже близок, и, как отметил Михайлов, российские специалисты планируют внедрить эти технологии в ближайшее время.

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