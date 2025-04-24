Раненный в ЛНР корреспондент канала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Вместе с погибшим журналистом «Известий» Александром Федорчаком он попал под обстрел 24 марта.

Раненный в ЛНР корреспондент канала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице

Фото: Архив редакции "Красная звезда"

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Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, который получил тяжелое ранение в Луганской народной республике (ЛНР) в результате обстрела ВСУ, скончался в больнице. Как сообщает газета «Красная звезда», его не стало ранним утром 22 апреля.

Никита Гольдин был ранен 24 марта. В этот день под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал автомобиль с представителями прессы. На месте погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов, а также водитель группы Александр Сиркели. Гольдин сильно пострадал, но несмотря на труды медиков, спасти его не удалось.

Украинские боевики нанесли прицельный удар по гражданской машине двумя американскими ракетами HIMARS. Федорчак и Панов посмертно были награждены орденами Мужества по указу президента РФ Владимира Путина. Орден также присвоили журналистке Первого канала Анне Прокофьевой, убитой националистами 26 марта в Белгородской области.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 31 марта могила Александра Федорчака была осквернена неизвестными. Захоронение в Крыму, ставшее местом памяти, было незамедлительно восстановлено властями и близкими погибшего.

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