Дмитрий Песков назвал условия завершения конфликта на Украине

Эфирная новость 23 0

Песков: Украина должна вывести войска для немедленного завершения конфликта

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пресс-секретарь президента России в интервью Le Point заявил, что Киев обязан признать новый статус территорий и отказаться от планов вступления в НАТО.

Украина должна вывести войска из вошедших в состав России регионов для мгновенного завершения конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point. Он подчеркнул, что Киев должен признать реальный статус территорий. Кроме того, Москва настаивает на нейтралитете Украины, а именно на отказе от вступления в НАТО.

При этом в Кремле не считают уместным установление сроков по достижению прекращения огня. Поскольку пока Россия и США ведут мирные переговоры, Европа своими провокациями показывает, что желает продолжения конфликта.

«Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не собираемся втягивать ее в них насильно. До сих пор наибольшую роль играл Вашингтон. А сейчас появились определенные разногласия, и все перевернулось с ног на голову: это Вашингтон говорит о мире, а европейцы, на которых тем не менее лежит ответственность за обеспечение будущего мира на их континенте, говорят только о войне», — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России заявил, что отставка главы киевского режима не входит в число требований по урегулированию конфликта. Однако, как отметил Песков, легитимность любого соглашения, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, можно будет поставить под сомнение.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.36
0.90 94.57
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Российские военные освободили населенный пункт Богдановка в ДНР
12:26
Суд признал генерал-майора Ивана Попова виновным в мошенничестве и подлоге
12:25
Дмитрий Песков назвал условия завершения конфликта на Украине
12:10
«Никто не сможет нам запретить помнить»: в Кишиневе пройдет «Бессмертный полк»
11:35
ФСБ предотвратила теракт с использованием БПЛА в Нижегородской области
11:29
«Симметричные меры»: РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Сейчас читают

Россия активно развивает искусственный интеллект для военных нужд
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года