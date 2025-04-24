Экс-начальнику Госавтоинспекции Красноярского края предъявлены новые обвинения

Новые детали в громком деле о коррупции в Красноярской Госавтоинспекции. Теперь уже бывшего начальника краевого отдела Андрея Сиротинина обвиняют еще в двух взятках. У следователей к нему много вопросов. Но свою вину он отрицает. За что мужчина получал крупные суммы денег и кто ему помогал, разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Уютный кабинет Андрей Сиротинин сменил на камеру следственного изолятора, а полицейскую форму на более подходящий для таких мест спортивный костюм. Уже экс-начальника краевого ГИБДД обвинили в коррупции.

Все предъявленные обвинения Сиротинин настойчиво отрицает. Хотя жил он явно не по карману обычного полицейского. Он обосновался прямо в центре Красноярска. В элитном комплексе «Новоостровский». Закрытые дворы, подземные парковки, охраняемая территория. Квартиры в этом жилом комплексе стоят в два раза дороже, чем в среднем по городу.

Сейчас следователи в подробностях выясняют, откуда у начальника дорожной полиции региона появились деньги на дорогую недвижимость. Всего Сиротинин с подельником успели продать 19 «красивых» номеров и заработали не менее красивую сумму — полтора миллиона рублей. Но, похоже, вся прибыль ушла на покупку элитных квадратных метров.

Полицейский предложил своему знакомому бартер: тот сделает ремонт, а взамен получит водительское удостоверение. Сиротинин якобы отдал подчиненным приказ принять экзамен «не глядя». Еще одному знакомому, который тоже делал ремонт, отменил предписание об устранении тонировки с автомобиля.

Сиротинин окончил Орловский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Затем пришел на службу в органы внутренних дел. В 2019 году стал заместителем, а через три года и начальником ГИБДД по краю.

«Главная задача Госавтоинспекции и меня как ее руководителя, конечно же, сделать движение именно безопасным. И во многом и во многом это зависит от наших совместных усилий», — говорил Сиротинин в одном из видео, снятых для ведомства.

Однако про корыстные задачи Андрея Сиротинина, а также его подчиненных стало известно только сейчас, благодаря совместным усилиям сотрудников ФСБ.

Командира полка ДПС Красноярска также задержали. Он, как выяснилось, тоже активно занимается ремонтом. За взятку стройматериалами Владимир Евсеенко обязал подчиненных не штрафовать знакомого за тонировку.

А еще обещал покровительство уже другому предпринимателю за взятку в виде асфальта, брусчатки, кирпичей и услуг по их укладке. И, похоже, оказание услуг на коммерческой основе стояло у дорожных полицейских Красноярского края на потоке. Массовые задержания начальников ГИБДД разного ранга начались в октябре прошлого года.

И, похоже, без таких полицейских, которые за деньги разрешали ездить с тонированными стеклами, продавали водительские удостоверения и регистрировали технически неисправные машины, автомобильное движение в регионе действительно станет безопаснее.