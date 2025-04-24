В Челябинской области предложили учредить День фронтового кота

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 36 0

С таким предложением уральский депутат обратилась к сенатору Олегу Цепкину.

В Челябинской области предложили учредить День фронтового кота

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова выступила с инициативой установить в России новый памятный день — День фронтового кота. Как сообщает URA.RU, с этим предложением она обратилась к сенатору Олегу Цепкину.

По словам Ольги Мухометьяровой, коты на передовой играют не только практическую, но и эмоциональную роль: помогают бороться с грызунами и поддерживают боевой дух военнослужащих. При этом Олег Цепкин отметил, что вопрос может быть рассмотрен.

Мухометьярова предложила ввести праздник по аналогии с уже существующим Днем фронтовой собаки, который ежегодно отмечают в России 19 августа. Этот день учрежден в 2017 году Музеем Победы. Праздник посвятили подвигу служебной овчарки по кличке Дина, которая участвовала в подрыве железной дороги в 1943 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дворняжке Победа, которая провела солдат через минные поля и получила «Лохматый Оскар» — премию, которую получают животные-герои в России.

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