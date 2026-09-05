Глава МВД Колокольцев: мы пережили Гитлера и Наполеона, переживем и Зеленского

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 49 0

Заявление прозвучало после слов президента Украины об усилении эскалации.

Как глава МВД России отреагировал на угрозы Зеленского

Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

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Россия справится с нынешними угрозами так же, как пережила нашествие французов в 1812 году и вторжение немецких войск в 1941-м. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского.

«Люди, которые вызовы бросают, ничем не отличаются от тех, кто в 1941 году возле Москвы стоял. И в 1812 году французы в Кремле находились. Победили, пережили, и это переживем», — заявил Колокольцев, его слова приводит Telegram-канал «Юнашев Live».

Поводом для заявления стали слова Владимира Зеленского об усилении эскалации. Глава киевского режима заявил, что беспилотники ВСУ «де-факто закроют» российское небо для гражданской авиации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал угрозы Зеленского в отношении российских авиакомпаний «заявкой на государственный терроризм».

По словам главы государства, Киев выступает за возобновление переговоров, однако Москва не собирается вести их с теми, кого считает террористами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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