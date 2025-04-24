«Стирала после каждого выхода»: Кети Топурия о самой ценной вещи в гардеробе

Единственный критик, чьему мнению нужно соответствовать — это вы сами.

Самые ценные вещи — те, что нравятся. Такое мнение высказала вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия корреспонденту 5-tv.ru на XIV ежегодной премии «Fashion People Awards».

Бессмысленно гоняться за брендами. Выбирая одежду, стоит полагаться только на одного модного критика — самого себя. Подобрать идеальную вещь непросто. Если такое случается, судьбоносная находка способна вмиг решить множество проблем. У Топурия так вышло с джинсами.

«У меня были одни джинсы. Не могу сказать, что они не были трендовыми на тот момент. Я настолько их полюбила, что носила три года. Если я надевала джинсы, то я надевала эти джинсы. То есть они стирались после каждого ношения. Пока они у меня не порвались в одном месте», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке. Звезда обычно старается не затрагивать тему роскоши в разговорах, ведь очень смущается.