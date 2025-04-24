Суд заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

Столичный суд заочно арестовал российского миллиардера и бывшего владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем Telegram-канале.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондрашева Петра Ивановича», — указано в публикации.

Кроме того, также заочно был арестован на два месяца и объявлен в международный розыск бывший акционер СМЗ Игорь Пестриков. Он также проходит по делу о мошенничестве.

Срок ареста для обоих будет исчисляться с момента их фактического задержания либо передачи российским правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал генерал-майора Ивана Попова виновным в мошенничестве и подлоге. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Известно, что его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также суд постановил назначить Попову в качестве дополнительного наказания штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, виновный будет лишен воинского звания.