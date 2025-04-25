Филологи допустили изменение нормы произношения глагола «звонит»

Ударение может сместиться на первый слог.

Сенсационная новость, которая сегодня заставила содрогнуться тех, кто бережно и с любовью относится к русскому языку. Глагол «звонит» (ударение на последний слог. — Прим. ред.), являющийся своеобразным показателем грамотности человека, изменит ударение на раздражающее — «звонит» (ударение на первый слог. — Прим. ред.). И это станет нормой вне зависимости от нашего желания. По крайней мере, так считает весьма авторитетный филолог из института русского языка. Зачем нам такие лингвистические потрясения, объяснит корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Это у Чуковского телефон зазвонил, а у детей через одно-два поколения — уже бескомпромиссно — зазвонит, уверены в Российской академии наук. Сегодня там нанесли удар по, казалось бы, незыблемым ценностям.

«Это проявление внутреннего языкового закона, действие которого началось довольно давно, больше ста лет назад. Сама я так не скажу, надеюсь, до конца жизни. Но то, что так будут говорить, в этом я как профессионал абсолютно уверена», — объяснила Мария Каленчук, главный научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН.

Электронная почта профессора Каленчук завалена гневными сообщениями. Впервые на высшем филологическом уровне фраза «он позвонит» признана допустимой, а не оскорбляющей слух русского человека.

«Вообще, у нас в русском языке есть определенная тенденция к так называемому аналитизму, когда окончания перестают играть большую роль, а большую роль играют корни, как в китайском языке. Поэтому есть одно из движений в этом направлении — это перенос ударения с окончания на основу», — сказала Мария Рут, профессор кафедры русского языка УРФУ.

Это, конечно, многое объясняет. Теперь в ответ на поправления придирчивых знакомых, можно оправдать свою орфоэпическую оплошность склонностью к аналитике.

Впрочем, справедливости ради, путаются даже очень умные и образованные люди. На финансовом форуме в Екатеринбурге ясность пришлось вносить главе Центробанка.

К слову, в российской поэзии и прозе начала XX века нелитературная форма ударения уже встречалась. Вот, например, отрывки из Пастернака, Платонова, Есенина.

«Нежно под трепетом ангельских крыл звонят кресты безымянных могил», — писал Сергей Есенин в стихотворении «Синее небо, цветная дуга…» 1916 года.

После 1940-х официальное советское языкознание закрепляет ударение на окончании спорного глагола. Но чем строже правила, тем больше соблазн их нарушить.

«Ну, помните Пушкина, «Поэт и толпа»: »Кумир ты ценишь Бельведерский. Ты пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог!.. так что же? Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь». Красиво, правда? И незаметно, что используется слово «варишь». Если ваш младший брат подойдет к вашей маме и скажет, ты мне какую кашу варишь? Она, наверное, очень удивится. Скажет, ты что, неправильно разговариваешь? Ну, это Пушкин сказал», — говорит Игорь Шаронов, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Института филологии РГГУ.

Привычные произведения могут заиграть новыми звуковыми красками. Вот, например, колокол из классического романа Хемингуэя совсем скоро уже будет не звонить (ударение на последний слог. — Прим. ред.), а звонить (ударение на первый слог. — Прим. ред.). А может быть, и не по «ком», а по «кому».

Не исключено, что рано или поздно такие изменения в языке введут официально. Так, например, было с кофе — это слово уже девять лет допустимо произносить как в мужском, так и в среднем роде.