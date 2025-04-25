«Мы на очень хорошем уровне»: Елена Захарова призналась в любви российскому кино

По мнению актрисы, улучшилось не качество съемки — появились платформы, продвигающие фильмы и сериалы и делающие их доступными каждому.

В России делают хорошее кино. Такими мыслями актриса театра и кино Елена Захарова поделилась с корреспондентом 5-tv.ru в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По ее словам, прокат в стране демонстрирует в основном отечественные фильмы, и для режиссеров это становится дополнительным стимулом к развитию.

Как отметила артистка, российские картины она считала хорошими всегда. Разве что в 1990-е, когда в стране начался кризис, и на первый план вышли новые проблемы общества, у индустрии наступили «тяжелые годы», как и у зрителей. Поиски новых жанров и попытки приспособиться к новым реалиям, повлияли на творчество.

«Но если вспомнить, раньше-то какие фильмы потрясающие снимали! Которые мы пересматриваем и пересматриваем, я имею в виду 40-е, 60-е, 80-е. И сейчас, мне кажется, очень много хорошего кино и хороших, качественных российских сериалов. Платформы, я думаю, во многом это их заслуга. И много талантливых людей», — подчеркнула Захарова.

Актриса добавила, что она снималась и намерена продолжать сниматься именно в российском кино.

Сегодня индустрия стала не только производителем качественного материала. Она разрастается и благодаря большому спектру возможностей находит истории, которые нравятся зрителям. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Москве число предприятий в сфере креативных индустрий выросло до 113 тысяч.