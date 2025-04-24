В Москве число предприятий в сфере креативных индустрий выросло до 113 тысяч

Уже в прошлом году в столице появилось более семи тысяч новых предприятий.

В Москве на 12% увеличилось число компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере творческих индустрий. Сегодня оно составляет 113 тысяч, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Только в 2024 году в столице появилось больше семи тысяч новых креативных предприятий. Самые популярные направления — информационные технологии и видеоигры, мода, кино и анимация», — рассказала она.

Развитию этой сферы способствует поддержка со стороны города. Принимаются самые разные меры — от строительства объектов инфраструктуры до запуска акселераторов и организации профессиональных конкурсов.

Специалисты сферы творческих индустрий получают возможность заявить о себе благодаря таким проектам, как «Дизайн-цех», «Арт. Практикум», «Креативный маркет» и «Фабрика видеоигр». Представители отрасли сотрудничают с известными экспертами, находят крупных заказчиков, увеличивают продажи и делают свой бренд более узнаваемым.

Московский кинокластер и другие производственные площадки обеспечивают представителей отрасли пространством для работы, оборудованием и ресурсами.

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