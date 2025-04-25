В 2025 году колледжи Москвы внедрят в цифровую экосистему образования столицы

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 21 0

Собянин: В 2025 году колледжи Москвы интегрируют в экосистему «МЭШ»

В 2025 году колледжи Москвы внедрят в цифровую экосистему образования столицы

Фото: mos.ru

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Школьное и профессиональное образование объединят на единой цифровой платформе.

С 2025 года все колледжи Москвы будут полностью интегрированы в цифровую образовательную платформу «Московская электронная школа» (МЭШ). Об этом пишет mos.ru со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Московская электронная школа» — это электронные дневники и журналы, библиотека уроков, тестов и видео, система доступа в школы, сервисы для родителей и рекомендации по кружкам и вузам.

По словам портала, такая интеграция позволит объединить школьное и профессиональное образование в единую цифровую экосистему. Для преподавателей колледжей уже закупили современные ноутбуки, также идет адаптация электронных дневников и журналов под программы среднего профобразования.

Кроме того, в планах дальнейшее внедрение платформы в регионах России. Сейчас сервисами «МЭШ» пользуются более 7 млн учеников, родителей и педагогов по всей стране. Также планируют развитие сервиса «Цифровой учитель» и создание сервисов профориентации для старшеклассников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сервисы «МЭШ» ежедневно помогают учителям.

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