Были уничтожены два вражеских танка, 23 бронированных автомобиля и американская боевая машина пехоты «Bradley».

В ходе боев на курском и харьковском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1320 боевиков за неделю. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — сказано в сообщении.

Согласно данным ведомства, в период с 19 по 25 апреля ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов средствами высокоточного поражения и ударными дронами. Результат — поражение украинских оборонных предприятий и объектов военной аэродромной инфраструктуры.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 31 управляемая авиационная бомба JDAM, 12 изготовленных в США реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре чешских снаряда Vampire и 993 украинских дрона самолетного типа.

В зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ понесли крупные потери. Были уничтожены 1320 боевиков, два танка, 23 бронированные машины, в числе которых HMMWV, а также американская боевая машина пехоты «Bradley».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области.