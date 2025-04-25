На Петропавловской крепости дали пушечный залп в честь старта навигации

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Сезон речных и морских перевозок в Петербурге официально стартовал.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге под пушечный залп, который прогремел на Петропавловской крепости, сегодня дали официальный старт навигации по Неве. Теперь перевозить туристов будут не только небольшие прогулочные катера — в расписании водного транспорта появились десятки новых маршрутов. В том числе, междугородних. И в этом сезоне за безопасностью акватории будут следить еще строже. В своде — также прописано обязательное использование транспондеров. Однако, если на реке все четко, то у ее берегов перевозчики столкнулись с трудностями. Корреспондент «Известий» Максим Облендер все расскажет.

Сегодня суда начинают движение по Неве только после полуденного залпа.

Туристов катают уже почти месяц — с первых теплых дней. И сразу начались проблемы.
Уже задержан замначальника управления имуществом «Мостотреста». Сразу после получения взятки от капитана прогулочного судна. Полтора миллиона.

Оказывается, с арендой городских причалов все сложно. Всего в городе 300 спусков и принадлежат они «Мостотресту». Большая часть сдана в аренду.

«Агентство внешнего транспорта является их оператором. И они организованы как причалы общего доступа. То есть по сути дела платная парковка», — сообщил Дмитрий Куклин, заместитель директора СПбГКУ «Агентство внешнего транспорта»

И стоит она в последнее время все дороже, как и долгосрочная аренда.

Для стоянки предлагают так называемое кольцо. Но это самое кольцо — это даже не причал. Это буквально торчащее из гранитной набережной металлическое кольцо. Причем, оно может быть расположено где-то вообще посреди Невы. А чтобы взять в аренду капитальный причал с нормальными швартовочными местами, да еще и в популярном туристическом месте, придется выложить минимум 500 тысяч рублей в месяц. И это право еще нужно получить на конкурсной основе.

«Цена часто завышена городом за те или иные объекты. Условия и сроки проведения конкурсов сложны для обывателя», — сообщил директор одной из судоходных компаний.

В этом году решено отслеживать все туристические перевозки. Каждый маленький катер и большой теплоход должны иметь транспондер.

«Основная масса катания туристов проходит вне правового поля и является незаконным предпринимательством. Это создает базу для коррупции», — отметил юрист по морскому праву Александр Недошивин.

Такое нововведение — еще один шаг к порядку, уверен капитан катера Павел.

«Я думаю, станет меньше желающих — тех, которых не хотят заморачиваться с документами, тратой на установку. Каждый год сложнее все проходит, уже не так шоколадно, как было раньше, катеров много, поэтому желания, я думаю будет меньше», — уверен капитан и судовладелец Павел Дьяконов.

В белые ночи Нева буквально кипит, над водой стоит гул от без преувеличения сотен катеров. Теперь же всем частникам с 23 часов и до пяти утра в центральную акваторию вход закрыт.

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