Дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СКР

Центральный аппарат Следственного комитета России будет расследовать дело об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Председатель СК России (Александр Бастрыкин — Прим.ред.) поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве генерала Ярослава Москалика», — говорится в сообщении.

Петренко отметила, что на место для оказания практической помощи были направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра СК России.

Ярослав Москалик погиб в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, который произошел в 11 часов утра в микрорайоне Авиаторов на бульваре Нестерова рядом с многоэтажным жилым домом. По данным 5-tv.ru, причиной пожара стало самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами. Целью было убийство военнослужащего.

По данному факту возбуждено уголовное дело. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова, охарактеризовала произошедшее как террористическую атаку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе.