Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

Он почтил память воинов минутой молчания.

Фото, видео: Генеральная прокуратура РФ; 5-tv.ru

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Глава Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игорь Краснов почтил память павших воинов, возложив цветы к мемориалу Неизвестному Солдату в Александровском саду в Москве. Информация об этом появилась 25 апреля на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», — указано в сообщении ведомства.

Также он почтил память тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Сообщается, что в мероприятии участвовали заместители генерального прокурора, руководители различных подразделений Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры, а также прокуроры Москвы и Московской области.

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