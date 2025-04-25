Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Глава Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игорь Краснов почтил память павших воинов, возложив цветы к мемориалу Неизвестному Солдату в Александровском саду в Москве. Информация об этом появилась 25 апреля на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», — указано в сообщении ведомства.

Также он почтил память тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Сообщается, что в мероприятии участвовали заместители генерального прокурора, руководители различных подразделений Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры, а также прокуроры Москвы и Московской области.