В Екатеринбурге провели масштабный рейд по выявлению неонацистов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Наказание за демонстрацию запрещенной символики составляет до 14 суток.

В Екатеринбурге провели рейд по выявлению неонацистов

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Два жителя Екатеринбурга были арестованы на 14 суток за публичное продвижение нацистской идеологии и демонстрацию соответствующей символики. Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Затем в городе продолжился масштабный рейд по выявлению неонацистов.

Проведением «мероприятия» занимается полиция. По данным инсайдера агентства, в ходе работ у екатеринбуржцев, поддерживающих нацистские взгляды, были изъяты ножи в большом количестве, а также кастеты, перцовые баллончики и всевозможные идеологические атрибуты.

«За выявленные правонарушения к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, — Прим. Ред.) привлечены двое жителей», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с приближением 9 Мая, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подобные рейды будут проводиться все чаще и с большей интенсивностью.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Федеральном бюро расследований (ФСБ) рассекретили данные о зверствах нацистов в немецком концентрационном лагере «Заксенхаузен».

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