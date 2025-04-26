Лавров: РФ не обсуждает детали переговоров публично, как это делает Зеленский

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Глава МИД предложил журналистам обратиться к президенту Незалежной за комментариями.

Лавров: РФ не обсуждает детали переговоров публично, как это делает Зеленский

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Россия придерживается корректного поведения и не распространяется о подробностях переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в отличие от президента Незалежной Владимира Зеленского, сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, в интервью CBS News.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах», — сказал Лавров.

По его словам, если кто-то хочет узнать «мнение относительно сути» переговоров, то ему следует обратиться к Зеленскому. Министр иностранных дел России отметил, что глава киевского режима активно общается с представителями СМИ и даже выдвигает требования к президенту США Дональду Трампу.

Ранее Сергей Лавров отмечал, что Россия предлагает и анализирует важные инициативы для разрешения ситуации на Украине мирным путем. В четверг, 24 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время состоятся важные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в настоящее время идут переговоры, но ситуация остается «очень нестабильной».

В среду, 25 апреля, 5-tv.ru сообщал, что состоялись переговоры между представителем президента Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча длилась три часа.

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