В Крыму установили личность вандала, осквернившего могилу военкора Федорчака

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Подозреваемый сознался в преступлении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/ Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Сотрудники следственных органов выявили, что житель Нижнегорского района Республики Крым причастен к поджогу могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который был похоронен на кладбище в Уваровском сельском поселении. Об этом заявила Ольга Постнова, официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым.

ВКонтакте /Ольга Постнова/id440733180; 5-tv

«Полученные результаты ДНК-экспертизы подтвердили нахождение фигуранта на месте преступления», — говорится в сообщении.

Подозреваемый сознался в преступлении и во время следственного эксперимента на месте детально описал нападение на кладбище.

«Проходя мимо кладбища, привлекли внимание флаги, начал поджигать зажигалкой с дезодорантом», — объяснил во время допроса мужчина.

В результате обстрела со стороны украинских военных в Луганской Народной Республике 24 марта погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также сотрудники телеканала «Звезда» — оператор Андрей Панов и водитель группы Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин был тяжело ранен и скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы разгромили могилу корреспондента «Известий» Александра Федорчака и трех участников СВО в ночь на 31 марта на крымском кладбище. Преступники также сожгли венки на могиле.

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