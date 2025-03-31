Вандалы сожгли могилу недавно погибшего корреспондента «Известий» Федорчака

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 101 0

Она находится на кладбище в крымском поселке Нижнегорском.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента «Известий» Александра Федорчака, сообщили в издании.

На кадрах видно, что крест на могиле опален, а цветы и венки, ранее принесенные родными и близкими, сожжены.

На месте работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и личности причастных.

Последние три года Александр отдавал себя работе в зоне СВО. Федорчак погиб в ЛНР 24 марта в результате ракетного обстрела украинских боевиков. В момент вражеской атаки он находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Чудом удалось выжить корреспонденту «Звезды» Никите Гольдину, он получил тяжелое ранение.

Спустя несколько дней, 26 марта, российское журналистское сообщество понесло еще одну утрату — при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Они подорвались на вражеской мине.

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