При взрыве в иранском порту пострадало более 500 человек

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Известно, что взрыв случился на складе, где хранятся опасные вещества и химикаты.

При взрыве в иранском порту пострадало более 500 человек

Фото: Reuters/Mohammad Rasoul Moradi

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В городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел взрыв в порту Махид Раджаи. Об этом в субботу сообщило агентство агентство Mehr.

По информации, агентства , количество людей, пострадавших в результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас, достигло 516 человек.

По информации, предоставленной изданием Mehr, инцидент произошел в порту Шахид-Раджаи примерно в 12:30 по местному времени. На место происшествия были направлены 15 машин скорой помощи из близлежащих населенных пунктов, а также четыре автобуса экстренных служб.

По предварительной информации, взрыв случился на складе, где хранятся опасные вещества и химикаты. Склад находится на территории порта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 100 человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Малайзии.

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