«Пока еще на высоких отметках»: Путин рассказал о задачах для экономики РФ

Скандал в благородном собрании. Колыбель глобалистов — Давос — лихорадит. Основатель и бессменный предсдатель форума Клаус Шваб внезапно сложил с себя все полномочия и против него началось внутреннее расследование.

Нехорошим человеком внезапно оказался господин Шваб! То, что он кассой форума пользовался как своей собственной — это еще полбеды. Оплачивал себе массаж, супруге — лучшие отели. Ладно, это глобалисты, пожалуй, стерпят. Обвинения в сексуальных домогательствах, расовой, а также половой дискриминации тоже, скорее всего, простят в виду возраста — 87 лет — и былых заслуг. Но вот что точно не простят, так это манипуляцию с рейтингами.

Как утверждают деловые издания, те, которые обычно, нахваливали Шваба:

«Он пропихивал вверх списка те страны, которые, скажем так, делали щедрые взносы в кассу форума».

Его изобретение — индекс глобальной конкурентоспособности, 15 лет до пандемии его представляли каждый год, периодически, правда, меняя критерии отбора. Так что самой устойчивой и перспективной страной в мире оказался в итоге Сингапур, потеснив даже США. Россия в этом рейтинге плелась где-то в середине списка, занимая самое большее 43 место, уступая, по версии давосских мудрецов, даже Латвии и Литве. В общем, чувствуется, что мы Швабу не заносили.

Но сейчас не об этом. Давос был, и, наверное, остается гнездом глобалистов — сторонников теории, что рано и поздно все границы исчезнут, а миром будут править международные корпорации.

Но что на практике? Сначала пандемия, а затем санкционный вал против России серьезно пошатнули позиции глобалистов. Ну, ушли из России транснациональные компании и что? Стало от этого меньше колы или пластиковых карточек? Нет. А как Европа осталась без российских углеводородов, так и ее «глобальная конкурентоспособность» закончилась.

Германия, страна из первой десятки рейтинга Давоса, третий год показывает нулевой и даже отрицательный рост ВВП. Россия, из пятой десятки индекса, дала рост в четыре процента в 2023 году, + 4,3% в 2024 году, в этом году ожидается снижение, но все равно будет рост ВВП, будет плюс. Об этом напомнили на совещании у президента.

«Мы говорили о так называемой в известной степени „мягкой посадке“, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию. Действительно, за январь–февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. При этом более активно растет обрабатывающая промышленность — плюс 5% за первые два месяца текущего года. Вместе с тем пока еще на высоких отметках — более 10% — остается инфляция. Как уже сказал, важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — подчеркнул российский президент.

Центробанк борется с инфляцией высокой ключевой ставкой. На заседании в пятницу ЦБ оставил ее шестой месяц подряд на том же уровне — 21%, но обнадежил: инфляция тормозит и вскоре возможно будет снизить и ставку.

Но можно ли в такой ситуации планировать проекты на годы вперед? Можно, убеждает министерство финансов. И нужно! Ведомство переходит с трехлетнего на пятилетний горизонт планирования. По такому случаю стратегическую сессию провели не где-нибудь, а в национальном центре «Россия». Посыл понятен: мол, вон сколько всего преодолели за предыдущие пять лет. И дальше справимся не хуже.

«Ситуация сегодня под контролем: бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здоровая. Сейчас главный риск — это разворачивание торговых войн и, соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России», — заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Тарифы от Трампа

А вот это даже Минфин не может предвидеть и просчитать. «Фактор Трампа», который взял и повысил тарифы на товары из десятков стран с главным прицелом на Китай. Он рассчитывает, что в итоге сможет со всеми договориться. А что, если нет?

По масштабам и радикальности предлагаемых реформ политику Дональда Трампа уже сравнивают с перестройкой Михаила Горбачева. Многие издания прямо проводят параллели между ними.

В конце концов Трамп мечтает о Нобелевской премии мира, а Горбачев ее получил, хотя вряд ли о ней мечтал. Трамп виделся с Горбачевым, когда приезжал в Советский Союз — с планами строить тут у нас свои отели. Но не сложилось.

Трамп даже в какой-то степени восхищался смелостью Горбачева, правда отмечал «слабую руку» советского лидера. А хватит ли у Трампа крепости выдержать давление и противодействие?