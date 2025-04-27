Госслужащих США начнут проверять на готовность следовать политике Трампа

Систему собираются ввести с 1 октября.

Американских госслужащих начнут проверять на готовность неукоснительно следовать политическому курсу главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Оценивать чиновников будут исходя из «добросовестного претворения ими в жизнь законов и политики президента». Продвижение повестки Трампа станет «главным элементом» при увольнении сотрудников или во время приема людей на работу.

Планируется, что ведомства перейдут на новую систему с начала нового финансового года — то есть, с 1 октября. В газете также отметили, что раньше госслужащих оценивали, ориентируясь на их компетентность, деловую хватку и наличие лидерских качеств. Помимо этого, прежде не требовалось одобрение Федерального управления кадров, чтобы устроить на работу кандидата.

На ведомство переложили ту ответственность, которая лежала на Департаменте эффективности госуправления (DOGE), возглавляемом бизнесменом Илоном Маском. Однако на днях он решил свернуть свою деятельность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что DOGE начал процедуру свертывания деятельности агентства Millennium Challenge Corporation (MCC), которое оказывает экономическую помощь бедным государствам.