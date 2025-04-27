«Я с вами прощаюсь»: Ольга Бузова решила покинуть Россию
Ольга Бузова решила покинуть Россию
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Исполнительница оставила много песен для своих фанатов.
Певица Ольга Бузова покидает Россию на время, но оставляет своим поклонникам песни, под которые можно потанцевать или пожарить шашлыки. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемке клипа с «Дискотекой Аварией» на их совместную песню «Страна Аления».
«Я надолго с вами прощаюсь, потому что я не без дела. Я улетаю на днях в еще одно далеко путешествие. Для того, чтобы заново вас удивлять. И радовать с экранов свою любимую страну. Вот поэтому я буду уезжать со спокойной душой. Зная, что у вас есть подо что танцевать, подо что жарить шашлыки на майских праздниках», — сказала Ольга Бузова.
Она привела в пример несколько своих композиция из большого списка: «Made in Russia», «Страна Аления», «Неверная» или для грустного настроения «Верни».
К слову, недавно певица представила совместный проект с легендарной группой «Дискотека Авария», который называется «Страна Аления». Оказалось, что перфоманс был организовал по предложению солистов коллектива Алексея Серова и Алексея Рыжова.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиями.
- 24 апр
- «Беременна или анорексия»: почему поправилась Ольга Бузова
- 19 апр
- Бузова сбежала на китайский курорт, чтоб «не вступать в контакт с человечеством»
- 17 апр
- Близки по духу: с кем из знаменитостей вы одного знака зодиака и что это значит
- 12 апр
- Ольга Бузова осталась без багажа в Дубае и обматерила сотрудницу авиакомпании
- 11 апр
- Бузова смешит журналистов, а Дайнеко прячет обручальное кольцо: звезды на красной дорожке
- 11 апр
- «Шикарный дуэт»: Бузова удивила фанатов новым треком с легендой эстрады
- 7 апр
- Ревнует к бывшей? Костенко расстроена из-за общения Тарасова с Бузовой
- 5 апр
- «История получилась грустная»: Ольга Бузова высказалась о смерти Паши Техника
- 1 апр
- «Вся мокрая»: Ольга Бузова рассказала о своих необычных снах
- 26 мар
- «Не откладывается в бока»: Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиям
Читайте также
80%
Нашли ошибку?