«Не откладывается в бока»: Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиям

Ольга Бузова удивила подписчиков неожиданными кулинарными предпочтениями. Неужели теледива больше не сидит на диетах? И почему она изменила свой рацион? Какими качествами должен обладать ее идеальный мужчина? Кому из знаменитых коллег артистка оказывает знаки внимания? И как над ней недавно пошутила актриса Марина Федункив? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если я еду куда-то по России и останавливаюсь на заправке сходить в restroom (туалет. — Прим. ред.), то это непременно должна быть сосиска еще в тесте. И она обязательно должна быть съедена. И почему-то она всегда такая вкусная… Есть такое правило, что когда ты ешь сосиску в тесте, то это не откладывается в бока. Это такое мое правило. Не знаю, работает оно, нет. Но это всегда так вкусно», — заявила звезда.

Ольга Бузова призналась в любви хот-догам. Поклонники в шоке. Ведь несколько месяцев назад она говорила, что тщательно следит за питанием после того, как увидела свое не самое лучшее фото в прессе.

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«Какой-то мой любимый журналист, значит, меня очень удачно, как всегда, так сфотографировал. И какой-то был комментарий из серии „Округлившаяся Ольга Бузова появилась на дорожке“. Я не хотела допускать таких заголовков», — призналась теледива.

Бузова села на жесткую диету и долгое время не давала себе послаблений. Говорит, что ела только нежирное мясо, творог и яйца.

«Это же все работа на перспективу. То есть ты понимаешь в какой-то момент, что ничего никогда не бывает просто так, с неба на меня не падает», — отметила Ольга Бузова.

Телеведущая призналась, что процесс похудения ей дается с трудом. Иногда хотелось сорваться. Но она не из тех, кто сдается.

«Думаешь: господи, я ем одну грудку, от нее уже тошнит, а вес стоит. И ты можешь сорваться и думать: да ладно, пофиг, съем я кусочек колбаски, ничего ж не будет. Будет!» — уточнила певица.

Так что же случилось сейчас? Почему артистка стала позволять себе питаться фаст-фудом? Может, всему виной личные переживания? И таким образом Ольга заедает стресс?

«В общем, я буду ее есть (сосиску в тесте. — Прим. ред.) с чувством собственного достоинства», — заявила теледива.

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов в прошлом году стал отцом в пятый раз. Экс-возлюбленный рэпер Дава счастлив с новоиспеченной женой Мари Краймбрери и готовится к рождению первенца, А поющая телеведущая продолжает искать свою любовь. Но безуспешно.

«Я готова выйти замуж. Я готова создать семью. Я хочу этого. Я не знаю, как это, что это. В моей жизни никогда этого не было. Я никогда не была беременной. Я никогда не испытывала это ощущение», — призналась Бузова.

Неудачи теледивы на романтическом фронте уже стали притчей во языцех. Звезда так часто говорит о своем желании влюбиться, что выдать ее замуж мечтает, кажется, весь шоу-бизнес.

«Давайте мы Ольге пожелаем хорошего мужчину рядом», — предложила диджей Катя Гусева.

«Надеюсь, что как можно скорее все это произойдет», — высказалась певица ​​LIAZA.

«Это уже звоночек»: Бузова рассказала о проверке мужчин на первом свидании

На очередных съемках над теледивой пошутила Марина Федункив. Актриса рассказала, что назвала сына Теодором. Ольга отметила, как забавно это имя будет сочетаться с фамилией Федункив. Ответ новоиспеченной мамы не заставил себя ждать.

«У него вообще-то отец есть. Фамилия отца. Оля, я замуж вышла. Я вышла, а ты — нет», — сказала она.

Бузова попыталась улыбнуться. Но присутствующие на съемке заметили: получилось с натяжкой, Оля проглотила обиду. В январе певице исполнилось 39, а заветное желание стать мамой до сих пор не исполнилось.

«Я оставляю себе шанс на создание семьи. У меня есть еще время. Я проверяю всегда свой организм, забочусь о своем организме, забочусь о ментальном здоровье, о физическом. Как бы мы шикарно ни выглядели, есть все-таки, к сожалению, эти временные рамки, в которые мы должны укладываться», — уточнила Ольга Бузова.

При этом артистка подметила, что не готова дарить свое сердце мужчине, который не соответствует ее требованиям. Тому, кто не будет уважать ее профессию и баловать романтическими сюрпризами.

«Это проявление интереса. И это всегда приятно. Будь это ландыш один или ландыши, будь это букет гвоздик шикарных, кустовых, таких игольчатых хризантем или это розы, или это шикарные букеты», — подчеркнула теледива.

Ольга не исключает, что ее избранником может стать представитель шоу-бизнеса. Такому мужчине будет легче принять, что его возлюбленная на гастролях бывает чаще, чем дома. Недавно артистка призналась: ей очень симпатичен Алексей Воробьев, который, к слову, сейчас активно ищет невесту.

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«Умную, красивую. Желательно талантливую, но этот пункт не обязателен. Мне таланта самому на десятерых хватит. Пробег варьируемый, он все равно у всех скручен. В оригинальном, так сказать, корпусе. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», — заявил он.

«Мне очень нравится Алексей Воробьев, у меня прекрасные с ним отношения. Но тут, вы знаете, я думаю, что мужчина должен проявлять инициативу. Давайте, несмотря на то, что «Я стала сильнее, но я человек, и, увы, не железная”(строчка из песни Ольги Бузовой — Прим. ред.), все-таки не будем забывать, что я девочка. Поэтому, Алексей, номер мой знаешь. Call me, baby (позвони мне, детка. — Прим. ред.)», — поделилась звезда.

Теперь поклонники ждут продолжения истории: позвонит ли ей Алексей? Многие уверены: получилась бы отличная пара. Красивые, талантливые. И оба, кстати, ценители фаст-фуда. Первое свидание можно запросто провести с хот-догами на заправке. Вкусно и романтично. Все, как любит Оля.