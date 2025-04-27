Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт стал отцом во второй раз
Актер поделился радостным известием в личном блоге в соцсетях.
Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar
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Актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, во второй раз стал отцом. Счастливым моментом артист поделился в своем блоге в соцсетях.
«Тайное дитя слегка раскрыто», — написал под снимком новорожденного артист.
В соцсетях Руперт появляется нечасто, однако рождение малыша скрыть не смог. Если делать выводы по имени младенца — Голди Дж. Гринт — у актера появилась на свет вторая девочка.
Сейчас артист со своей супругой актрисой Джорджией Грум уже воспитывает дочь Уэнсдей. В текущем году ребенку исполнится пять лет.
Гринт и Грум состояли в отношениях с 2011 года, а спустя семь лет они решили пожениться.
На тему личной жизни Руперт Гринт предпочитает не распространяться. Папарацци редко удается запечатлеть его с семьей. Однако через два года после рождения первенца журналистам удалось заснять Руперта с его женой и дочерью на прогулке.
Ранее 5-tv.ru писал, как сложилась жизнь актеров из «Гарри Поттера».
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