Сегодня же отмечается День работника скорой помощи. Но для тех, кто ежедневно спасает жизни, праздник редко означает отдых — 38 миллионов выездов за прошлый год, 14 тысяч вылетов санитарной авиации… Они работают в тылу и на передовой, рискуя собой, чтобы подарить шанс другим. Врачи, фельдшеры, водители — те, кого называют ангелами в белых халатах. Даже в свой день они остаются на посту, потому что для них спасать не работа, а призвание. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков продолжит.

Глядя на этого пациента и не скажешь, что он четырежды был на волосок от смерти. Эсхат Хуснетдинов из Чувашии едва не погиб от сердечного приступа. Все случилось внезапно — после работы по дому. К счастью, скорая приехала за считанные минуты.

«Они быстро-быстро все решили, я тогда при памяти был, все посмотрели, сказали — сто процентов инфаркт», — вспоминал он.

Бригада фельдшеров действовала точно по схеме: пациенту дали необходимые препараты и повезли в ближайшую больницу. Но по пути — остановка сердца, потеря сознания и клиническая смерть. Реанимировать мужчину пришлось прямо на ходу.

«Адреналин, дефибрилляция, интубация — все сделали», — рассказала фельдшер Любовь Мышина.

Процедуру пришлось повторить четыре раза, прежде, чем сердце пациента вновь удалось завести. В районную больницу Эсхата доставили в тяжелом, но стабильном состоянии. И все благодаря самоотверженным действиям медиков.

«Сложных ситуаций очень бывает много, но справляемся», — поделился фельдшер скорой помощи Леонид Алексеев.

28 апреля свой профессиональный праздник отмечают тысячи сотрудников скорой медицинской помощи. Водители, фельдшеры, врачи, диспетчеры, — все те, для кого спасение чужой жизни не просто повседневная работа, но еще и призвание. Ради пациентов они готовы буквально идти под пули и рисковать собой.

«На каждый выезд мы надеваем в приграничье, работам в касках, в масках, в бронежилетах — они нас спасают. У меня 22 года стажа медицинского, я ни разу не пожалела о том, что я стала медиком. Это была мечта», — рассказала медсестра-анестезистка Лилия Коновалова.

Бригада Лилии Коноваловой одной из первых эвакуировала раненых из Суджи после вторжения ВСУ. Затем были вызовы и в другие районы Курской области — оказывали помощь всем, кто пострадал от рук украинских террористов.

«Приходилось и на танке выезжать, на машине мы выезжали, когда из Суджи раненых вывозили, также попадали под обстрелы. На самом деле, о себе ты почему-то думаешь в последнюю очередь, то есть есть работа, ты поехал, загрузил раненых и едешь обратно. Выгрузил, привез их сюда, поехал дальше», — расссказал анестезиоолг Александр Анненков.

И каждый такой выезд — это риск оказаться под ударом дронов, которыми боевики прицельно били по гражданским автомобилям. Медикам в приграничье приходилось работать на пределе возможностей. Особенно тяжелыми были первые дни.

«Ехали гражданские на расстрелянных автомобилях, все в крови — это было жутко. Очень тяжело, вспоминать это очень тяжело. Ну что, взяли всю свою волю в кулак, потому что надо было максимально оказать людям помощь», — рассказала старший фельдшер Ксения Бобровская.

Оказать помощь, когда над головой разрываются снаряды, а о судьбе своих собственных близких, порой, ничего не известно. Сложно даже представить степень напряжения врачей, и так — из смены в смену. Но они справились. Белгородский фельдшер Мустафа Раисов — один из таких героев. Несколько часов подавал кислород пострадавшему под завалы многоэтажки — и сам при этом едва не погиб от отравления.

«Ничего не видно, дышать невозможно. В тот день все в любом случае надышались очень сильно ударным газом», — рассказал он.

И примеров такого героизма сотни. А награда — самое ценное — спасенные человеческие жизни.

Даже большие расстояния для медиков не преграда. В самых сложных случаях на помощь приходит «воздушная скорая». Вертолеты санавиации готовы забрать пациентов из самых отдаленных деревень и поселков.

Только за прошлый год было выполнено свыше 14 тысяч вылетов, а спасти удалось 19 тысяч тяжелобольных пациентов. И каждый случай — большая личная победа врачей. Которые сегодня — даже ждруг джругу — желают ссамого главноего — здоровья.