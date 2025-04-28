Парковка на улицах Москвы в майские праздники будет бесплатной

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

Отмена оплаты не влияет на загруженность улиц и парковок, так как в праздники в столице обычно меньше машин.

Парковка на улицах Москвы в майские праздники будет бесплатной

Фото: mos.ru

По традиции в честь майских праздников плата за парковку в городе будет отменена. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Оставить автомобиль бесплатно можно в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая на всех уличных парковках, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.

«Отмена оплаты не влияет на загруженность улиц и парковок, потому что в майские праздники в столице обычно меньше машин», — отметил мэр Москвы.

Исключением станут лишь парковки со шлагбаумом. Они продолжат работать в обычном режиме.

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