Стало известно, когда начнут выбирать нового Папу Римского

Вход в Сикстинскую капеллу будет временно закрыт — пока голосование не завершится.

Закрытые выборы Папы Римского (конклав) пройдут 7 мая. Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В связи с этим вход в Сикстинскую капеллу будет закрыт для туристов, поскольку именно в ней соберутся кардиналы. Предположительно, участникам предстоит голосовать несколько раз в день. Вплоть до того момента, пока кто-то из кандидатов не соберет две трети голосов.

Если после 30 попыток результат не будет достигнут, то новый Папа избирается простым большинством. Предыдущие собрания, проходившие в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

Однако, как отметил шведский кардинал Андерс Арборелиус в беседе с агентством Reuters, процедура, вероятно, будет более продолжительной. Так как участники, назначенные Франциском, увидят друг друга впервые. Самый долгий конклав проходил в 1922 году и продолжался пять дней.

О смерти Папы Римского Франциска стало известно 21 апреля. Ему было 88 лет. Похороны прошли 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ватикане объявлен девятидневный траур после смерти Папы Франциска.