Мэр Москвы рассказал о модернизации скорой медицинской помощи

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 31 0

Эксперты московской скорой вместе с Горьковским автозаводом разработали инновационный автомобиль скорой помощи.

Мэр Москвы рассказал о модернизации скорой медицинской помощи

Фото: mos.ru

Московская скорая по праву одна из лучших экстренных медицинских служб в мире — и по времени приезда на вызов, и по скорости транспортировки пациентов в стационар. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«Все это — результат профессионализма сотрудников и нашей системной работы, которая охватывает цифровизацию и модернизацию службы “103”, закупку современного оборудования и постоянное обновление автопарка. Вместе с Горьковским автозаводом эксперты Московской скорой разработали инновационный автомобиль скорой помощи на базе “Газели NN”. Каждая деталь салона продумана с учетом клинических требований, потребностей медиков и пациентов», — отметил Мэр Москвы.

На протяжении десятилетий московская Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова успешно разрабатывает и внедряет передовые технологии оказания экстренной помощи. Одним из ключевых направлений этой работы является постоянное совершенствование автомобилей скорой, призванных быть настоящими клиниками на колесах, где есть все необходимое для спасения жизни и здоровья человека.

Сотрудничество московской станции скорой помощи и Горьковского автозавода началось еще в 1930-х годах с легендарного санитарного автомобиля на базе ГАЗ-55. В наши дни специалисты скорой помощи, врачи — анестезиологи-реаниматологи и автомобильные инженеры объединили усилия, чтобы впервые в отечественной практике создать принципиально новые машины классов В и С на базе модели «Газель NN». Реализация проекта стала возможной благодаря гранту Правительства Москвы.

Главная особенность инновационных автомобилей, изготовленных преимущественно из российских комплектующих, — полностью переработанный и улучшенный салон, где каждая деталь продумана с учетом клинических требований, потребностей медиков и пациентов.

«Пространство стало более просторным — врач и фельдшер могут стоять в полный рост. Носилки получили увеличенную амплитуду движения, а поворотно-складные кресла и продуманная система креплений обеспечивают доступ к пациенту с любой стороны», — написал Мэр Москвы.

Специальная рейлинговая система позволяет надежно фиксировать оборудование и легко его снимать. Улучшенное освещение, эргономичная компоновка, стеллажная система полок и увеличенное количество мест хранения для размещения медицинских укладок создают комфортные условия для работы в любых ситуациях. Для удобства медиков и пациентов есть выдвижная подножка и дополнительные поручни.

Настоящим прорывом стала интеграция телемедицинских технологий. Установленная в автомобиле система передает данные с дефибрилляторов и мониторов состояния пациента в единый городской центр критических состояний. Это позволяет врачам-консультантам дистанционно в режиме реального времени оценивать состояние пациента и давать рекомендации выездной бригаде. Система обнаружения тревог подсказывает, с какой конкретно бригадой необходимо установить срочную связь. Для реализации этой функции создали специальное программное обеспечение и мобильное приложение.

По результатам испытаний инновационного автомобиля принято решение о серийном производстве машин. Уже к 1 мая этого года первые 80 таких транспортных средств будут полностью укомплектованы современным медицинским оборудованием и поступят в автопарк московской скорой помощи.

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