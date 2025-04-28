Месяц Золотой Змеи: китайский гороскоп на май 2025 года

Золотая Змея — мощный знак, с природными лидерскими способностями. Он любит динамику, путешествия, перемещения. Но в то же время он сторонник порядка, ясности. Это высокоинтеллектуальный знак, который прекрасно умеет структурировать и перерабатывать получаемую информацию. Эти люди очень любят учиться, и за их приятной наружностью нередко можно обнаружить впечатляющий ум. Единственной опасностью такого человека может быть риск откусить больше, чем они могут прожевать.

В этом месяце через плановые медицинские процедуры стоит пройти тем, кто родился в июне — к ним приходит звезда Небесного Медика и способствует быстрому излечению, заживлению ран и восстановлению после травм или операций.

Те кто родился в год или день Свиньи, Кролика или Козы, могут почувствовать тягу к путешествиям. Не стоит препятствовать этому импульсу, ваш покровитель — звезда Лошади Богатства — может принести вам приятный финансовый бонус в результате путешествия.

Родившиеся в день Дерева Ян смогут успешно повысить квалификацию или пройти обучение с удвоенной пользой — знания обязательно найдут свое применение.

А те, кто родился в год или день Воды Ян или Воды Инь ощутят действие звезды Благородного — смогут получить ценный совет или участие в решении ваших проблем. Или стать человеком, который поможет кому-то другому, что не менее почетно.

Гексаграмма 14

Большое имение «Обладание великим. Изначальное развитие» (перевод оригинального текста 14 гексаграммы из Книги Перемен). Препятствия на пути развития невозможны, и все развивается так, как изначально задумано. В данной ситуации, несмотря на ее благоприятность, необходима полная активность.

Чем больше развито у человека сознание, тем благоприятнее для него эта ситуция — от неба идет благословение.

Структура Самонаказание в тюрьме дает трудности в установлении справедливости, указывает на возможность предательства со стороны подчиненных. Тот, кто раньше был лоялен, оборачивается против своего начальства. В бизнесе возможны неожиданные развороты. И основной совет здесь — ищите наставников, менторов. Дела могут идти непросто, много стресса, волнений и сложно расслабиться. Ищите помощи у тех, кто выше вас.

Лучшие и худшие дни мая

Хорошие дни: 5, 7, 10, 11*, 13, 19, 22, 23*, 25, 31

Плохие дни: 8, 12, 15, 17,

Дни болезней: 1, 10, 11, 13, 23

Разрушители: 6, 18, 30.

Начало лета по китайскому календарю

Лето — время, когда стоит заботиться о сердце. Жара способствует загустению крови, ухудшается микроциркуляция, нарушается снабжение сердца кислородом. С потом теряется жизненная энергия Ци, выводятся микро- и макро-элементы, и это может приводить к неблагоприятным изменениям в электролитном балансе, который необходим для стабильной работы сердца.

Для сердца хороши личи, тутовая ягода, арбуз, красная фасоль и красный маш, зеленый маш, устрицы, корица, красный сахар, шафран, бутоны розы, красный сахар, чай из сердцевины семян лотоса.

Феншуй

Самый негативный сектор мая — Северо-восток. Активное использование этого сектора даст ухудшение здоровья, разлад в отношениях с близкими и коллегами, сбои в рабочих процессах, юридические трудности и непредвиденные неприятности.

Еще одним нехорошим сектором мая является Юго-запад.

Позитивными секторами будут Запад, Северо-запад, Восток и Юго-восток. Они, напротив, дают новые возможности, добрые отношения, стабилизацию по здоровью, общий позитивный поток энергии.