Тесное сотрудничество: Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

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Российский дипломат отметил, что мир уходит от однополярной модели, навязанной Западом.

Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

В Рио-де-Жанейро проходит первый день саммита глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

У министра иностранных дел России Сергея Лаврова плотный график. Со своим бразильским коллегой он уже встретился, а в эти минуты проводит совещание с главой МИД Китая. В своем приветственном слове Ван И отметил, что мир стремительно меняется, уходя от гегемонии к многополярности. И все это во многом благодаря тесному сотрудничеству Москвы и Пекина.

«Идет борьба за сохранение односторонних порядков, которые впитали в себя колониальные и неоколониальные методы, практиковавшиеся и практикуемые Западом для ведения дел в мире, а с другой стороны — нарождающийся справедливый многополярный миропорядок, который должен быть основан, как и записано, кстати, в Уставе Организации Объединенных Наций, на признании суверенного равенства всех государств», — заявил глава МИД России.

Добавлю, что саммит БРИКС пройдет с шестого по седьмое июля там же, в Рио-де-Жанейро.

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