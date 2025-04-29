Путин продлил срок, в который мигрантам нужно узаконить нахождение в России

Мера будет действовать до 10 сентября.

В РФ продлен срок, в который иностранцы и лица без гражданства, пребывающие в России, должны урегулировать правовой статус или покинуть страну. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Финальной датой отмечено 10 сентября 2025 года Соотвествующий указ размещен на портале публикации правовых актов.

По предшествующему этому указу мигрантам предписывалось урегулировать свой правовой статус до наступления 30 апреля текущего года. Подписан соответствующий документ российским лидером легализации был 30 декабря 2024 года.

Такая мера явилась следствием ужесточения миграционной политики РФ после теракта, произошедшего в Crocus City Hall.

Закон о новом режиме высылки для мигрантов, у которых нет законного права находиться в России, Путин подписал прошлым летом. Действовать документ начал 5 февраля.

Из документа следует, что иностранцам, находящимся в таком положении, запрещено приобретать жилье и автомобили на территории России, брать кредиты, заключать брак, а также им нельзя свободно передвигаться по стране. Эта категория людей вносится в специальную базу, и включенные в нее люди должны сообщать полиции о своем местонахождении. Начиная с 5 марта, органы правопорядка также имеют доступ в жилье мигрантов, которые попали под режим высылки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут увеличить штраф за незаконное трудоустройство мигрантов.