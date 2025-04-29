Делегация армиии КНДР отправилась из Пхеньяна в Россию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В преддверии 80-летия Победы в Подмосковье 30 апреля состоится III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!». Как уточнили в МО РФ, метрпориятие пройдет на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», расположенного недалеко от города Кубинка.

«Делегация Корейской народной армии во главе с заместителем начальника Главного политического бюро Корейской народной армии товарищем Пак Ён Иром <…> отбыла из Пхеньяна для участия в III Международном антифашистском конгрессе», —говорится в сообщении.

На днях Курская область была полностью освобождена от украинских боевиков. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российских военных с освобождением территорий региона и крахом «авантюрного вторжения» ВСУ на территорию России. В свою очередь президент России Владимир Путин горячо поблагодарил корейских друзей нашего государства. Подробнее о решении об отправке армейского спецназа КНДР в РФ ранее рассказывал 5-tv.ru.