Ким Чен Ын назвал священной миссией участие военных КНДР в операции под Курском

Он также назвал героями и борцами за справедливость всех, кто принимал в ней участие.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российских военных с освобождением территорий Курской области и крахом «авантюрного вторжения» ВСУ на территорию России. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын принял решение об отправки войск в соответствии со статьей 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве с Россией.

«Участие наших вооруженных сил в войне является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами — КНДР и РФ, гарантии развития и процветания обеих», — считает глава государства.

Он добавил, что все, кто участвовал в освобождении, «боролись за справделиовсть» — они «герои и представители чести Родины».

«Подразделения наших вооруженных сил, которые по приказу главы государства КНДР были задействованы в операции по освобождению районов Курской области, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, проявили массовый героизм, несравненную доблесть и самоотверженность и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории РФ», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшем будущем в Пхеньянебудет воздвигнут монумент в память северокорейских военных, погибших в боях за Курскую область.

26 апреля, писал 5-tv.ru, стало известно, что все приграничье зачищено от украинских формирований. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции. Глава Генштаба в своей речи отдельно отметил помощь армии КНДР.