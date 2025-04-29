«Одни из любимых»: звезда «Глухаря» Котлярский назвал лучшие фильмы о войне

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 25 0

Один из любимых фильмов Владислава Котлярского — «Они сражались за Родину»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Актер высказался о том, какого формата должно быть современное кино.

Актеру Владиславу Котлярскому нравятся военные фильмы советского периода, поскольку ужасы того времени показаны с художественным осмыслением. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере сериала «По следу зверя», а также презентации проектов «Смерш 3» и «Операция Карпаты 2».

«Они, конечно, советского периода, потому что тогда уже началась не прямая такая войнушка, а с художественно-поэтическим осмыслением всего. Одни из любимых это, конечно же, «Женя, Женечка и «Катюша», «В бой идут одни старики», где художественным языком сказано об этом страшном событии. «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука», — ответил он.

По его словам, сериал «Смерш» уже более приключенческий. И он считает, что это, наоборот, хорошо. Ведь прошло много времени и нет смысла соревноваться с «плеядой великих фильмов». Также необходимо угодить современному зрителю.

К слову, на мероприятие актер пришел вместе со своей семьей. Его сопровождали жена Виктория и три дочери Элина, Николь и Ариана. Как оказалось, одна из новелл сериала называется «Москва. 1944 год». Матери актера в 1944-м было семь лет, а ее двум младшим сестрам пять и один год.

Равно столько же, сколько дочерям знаменитости на момент съемок киноленты, поэтому они также приняли участие, исполнив роль мамы Котлярского и его тетушек в маленьком возрасте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Котлярский высказался о значении патриотизма в жизни россиян.

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