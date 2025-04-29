«Чтобы старики жили богато»: звезда «Глухаря» Котлярский о патриотизме

Особое внимание, по словам артиста, следует уделять благополучию простых граждан.

Необходимо проявлять любовь к своей Родине не только на словах, но и на деле. Об этом актер Владислав Котлярский рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «По следу зверя» и презентации проектов «Смерш 3» и «Операция Карпаты 2» к 80-летию Великой Победы.

Артист считает, что детям нужно прививать чувство патриотизма. Вероятно, поэтому на мероприятие звезда сериала «Глухарь» пришел с супругой Викторией и тремя дочерьми.

«Важно любить свою родину и говорить о том, что в ней все прекрасно», — сказал артист.

По мнению Котряловского, следует освещать быт простых граждан и поддерживать страну, чтобы обеспечить пожилым людям достойную пенсию.

«На первом месте, мне кажется, должна быть хорошая жизнь обычных людей. Чтобы не собирали детям деньги <…> на операцию, и чтобы старики жили счастливо и богато», — пояснил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Движение первых» воспитывает молодежь в духе патриотизма. В России организация была создана в 2022 году. На площадке школьников и студентов в начинаниях поддерживают наставники, среди которых много участников специальной военной операции (СВО). Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание развитию организации и успехам ее воспитанников.