«Чтобы старики жили богато»: звезда «Глухаря» Котлярский о патриотизме

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 635 0

Актер Владислав Котлярский воспитывает детей с уважением к истории России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Особое внимание, по словам артиста, следует уделять благополучию простых граждан.

Необходимо проявлять любовь к своей Родине не только на словах, но и на деле. Об этом актер Владислав Котлярский рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «По следу зверя» и презентации проектов «Смерш 3» и «Операция Карпаты 2» к 80-летию Великой Победы.

Артист считает, что детям нужно прививать чувство патриотизма. Вероятно, поэтому на мероприятие звезда сериала «Глухарь» пришел с супругой Викторией и тремя дочерьми.

«Важно любить свою родину и говорить о том, что в ней все прекрасно», — сказал артист.

По мнению Котряловского, следует освещать быт простых граждан и поддерживать страну, чтобы обеспечить пожилым людям достойную пенсию.

«На первом месте, мне кажется, должна быть хорошая жизнь обычных людей. Чтобы не собирали детям деньги <…> на операцию, и чтобы старики жили счастливо и богато», — пояснил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Движение первых» воспитывает молодежь в духе патриотизма. В России организация была создана в 2022 году. На площадке школьников и студентов в начинаниях поддерживают наставники, среди которых много участников специальной военной операции (СВО). Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание развитию организации и успехам ее воспитанников.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.55
-0.10 93.18
-1.18
Месяц Золотой Змеи: китайский гороскоп на май 2025 года

Последние новости

2:55
Дошло до дела: следователи заинтересовались лесными пожарами в Забайкалье
2:39
Лень, скука и бездействие: почему современные подростки ничего не хотят
2:21
Смартфон вместо прогулки: в чем опасность хронической апатии у ребенка
2:01
Черным-черно: сразу несколько стран Европы парализованы блэкаутом
1:42
«Чтобы старики жили богато»: звезда «Глухаря» Котлярский о патриотизме
1:24
Уникальная динамика: российский рубль стал самой быстрорастущей валютой

Сейчас читают

«Нафтогаз» заспешил с импортом газа: Европа дала первые сотни миллионов на топливо
Два года в шкафу: мужчина прятал тело отца из-за нежелания платить за похороны
Жениться не собирается? Валентина Иванова объявила о беременности и показала реакцию Тимати
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака