«Мы не слышали»: Киев не дал ответа по прямым переговорам с Россией

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 70 0

Песков: Киев до сих пор не дал ответа по прямым переговорам с РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Путин неоднократно заявлял, что Москва готова сотрудничать без каких-либо дополнительных условий.

Киевский режим до сих пор не дал ответа по прямым переговорам с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно президент Путин повторял неоднократно о том, что Россия готова, без каких-либо предварительных условий, к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали», — сказал пресс-секретарь президента.

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин объявил временное перемирие в период празднования 80-летия Великой Победы.

В подобной обстановке сложно делать выводы о дальнейших планах Киева, заявил Песков. По его словам, собирается украинская власть присоединяться к переговорному процессу или нет — неясно, зато показательное молчание в ответ на инициативы Путина — очевидная манипуляция.

Украина своими действиями демонстрирует, что европейские страны все еще нацелены на продолжение конфликта, отметил Песков.

«Мы же все-таки ориентируемся на продолжающиеся усилия по выводу процесса в русло мирного урегулирования», — заключил пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина признала причастность к убийству генерала Москалика.

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