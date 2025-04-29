Снабжал всю Сибирь: в Омске накрыли крупный подпольный спиртзавод

Нелегальное предприятие занимало 40 тысяч квадратных метров, включало 16 цехов и выпускало продукцию на миллиарды рублей в год.

Крупнейшее в Сибири нелегальное производство спирта закрыли в Омске.

Предприятие занимало гигантскую территорию в 40 тысяч квадратных метров. Организаторы криминального бизнеса разместили 16 цехов, которые снабжали контрафактом практически все регионы к востоку от Урала.

Изъяты сотни тысяч литров этанола, который продавали под видом очистителя для труб. В штате было около ста сотрудников. Завод работал круглосуточно на протяжении трех лет. Полицейские посчитали: ежегодно здесь производили спирт на 8,5 миллиардов рублей.