«Диалог с государством»: зачем нужен совет по развитию пивоваренной отрасли в РФ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 29 0

Совет по развитию пивоваренной отрасли в РФ поможет решить проблемы в отрасли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Сегодня в индустрии множество проблем, требующих немедленного решения.

Экспертный совет по развитию пивоваренной отрасли необходим. Он станет инструментом, с помощью которого удастся построить диалог с государством для решения проблем индустрии, а также выработать единую позицию среди ее участников. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

«Для того, чтобы нам консолидироваться перед теми вызовами, которые существуют, выработать общую позицию, необходима единая площадка, создание экспертного консультационного совета, который станет тем инструментом, который позволит индустрии вести диалог с государством для решения своих проблем», — объяснил эксперт.

Пивоваренная отрасль в России — это разнородные сегменты. Среди них малые, средние и большие пивоваренные заводы. Ситуация осложняется тем, что на территории РФ в отношении производства и оборота пива действует множество ограничений. В частности, контролируются маркировка, упаковка, реестр производителей и объемы производства.

У пивоваренной отрасли есть проблемы. Индустрии предстоит решить вопросы, связанные с нормативно-законодательной базой регулирования отрасли, нелегальным оборотом и развитием культуры потребления продукции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у хмелеводства в России наблюдаются хорошие перспективы.

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